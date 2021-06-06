Ежедневные занятия физкультурой замедляют метаболизм

Диетолог Ирина Писарева пояснила о вреде ежедневных тренировок. По их словам, они замедляют метаболизм, поэтому уменьшается возможность похудеть.

По словам специалиста, не стоит изнурять себя многочасовыми тренировками. Неподготовленный организм на первоначальном этапе станет испытывать стресс, а потом привыкнет к новому режиму, но обменные процессы замедлятся. Чтобы похудеть, не нужно ходить в спортивный зал каждый день.

Если человек ранее не занимался спортом, то важно, чтобы тренировки были дозированными. Мышцы должны отдыхать, а организм важно защитить от сильного стресса. Рекомендуется делать перерывы, например, если сегодня была интенсивная тренировка, то на следующий день лучше пропустить зал.

Нагрузка должна увеличиваться поэтапно. Для похудения отлично подойдет бег, быстрая и скандинавская ходьба, езда на велосипеде. Также можно посещать занятия по стретчингу и йоге. Важно избегать различных стрессовых ситуаций, в этом помогут чай с мятой, медитация, здоровый сон.

Источник: riafan.ru