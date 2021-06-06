 

Ежедневные занятия физкультурой замедляют метаболизм

06.06.2021, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Ирина Писарева пояснила о вреде ежедневных тренировок. По их словам, они замедляют метаболизм, поэтому уменьшается возможность похудеть.
По словам специалиста, не стоит изнурять себя многочасовыми тренировками. Неподготовленный организм на первоначальном этапе станет испытывать стресс, а потом привыкнет к новому режиму, но обменные процессы замедлятся. Чтобы похудеть, не нужно ходить в спортивный зал каждый день.

Если человек ранее не занимался спортом, то важно, чтобы тренировки были дозированными. Мышцы должны отдыхать, а организм важно защитить от сильного стресса. Рекомендуется делать перерывы, например, если сегодня была интенсивная тренировка, то на следующий день лучше пропустить зал.

Нагрузка должна увеличиваться поэтапно. Для похудения отлично подойдет бег, быстрая и скандинавская ходьба, езда на велосипеде. Также можно посещать занятия по стретчингу и йоге. Важно избегать различных стрессовых ситуаций, в этом помогут чай с мятой, медитация, здоровый сон.

Источник: riafan.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Виктор Ерофеев. Шоу могильщиков Европы

20.10 / Мнение: Письмо: “Не на помойке себя нашла”

05.10 / “Ходила в прострации” – Тарзан рассказал, как Королева пережила его измену

15.02 / Российская радикальная феминистка установила мировой рекорд по количеству абортов

22.07 / Армянская свадьба пела и плясала. На МКАД

11.03 / «Сомнительные передачи» – Стас Пьеха назвал причину отказа от съемок в ток-шоу

14.11 / Исследователи сообщили, что новое извержение может «похоронить» часть Америки

13.02 / Кино, музеи, концерты и парки: как отметить День святого Валентина в Москве

27.01 / Мнение: Сто миллионов

19.01 / Какое обручальное кольцо Александр Гилкс подарил Марии Шараповой: стоимость и другие детали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика