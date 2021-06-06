 

Специалисты по недвижимости рассказали, на сколько выросла стоимость жилья на вторичном рынке в Украине

06.06.2021, 11:14, Новости дня
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Наибольший рост цен произошел на малогабаритные квартиры площадью до 50 м² советской застройки и на 1-2-комнатные квартиры в новостройках.

“Можно говорить, что и первичный, и вторичный рынки сейчас в тренде. Наибольший рост стоимости “социального жилья” старой застройки традиционно зафиксирован в Киеве, Одессе, Харькове до 7%. В Днепре, Львове, Запорожье – до 5%. Что касается малогабаритных квартир более высокого качества в домах, построенных с 2010 года, их стоимость по стране увеличилась в среднем на 3–5%”, – сказал Пита.

Стоимость жилья на первичном рынке в зависимости от локации, площади квартиры и стадии строительства в среднем выросла на 10–15%.

По информации эксперта, в 2021 году спрос на жилую недвижимость в среднем растет на 2–3% ежемесячно.

“Рост происходит без особых рывков, исключая январский и апрельский локдауны: в эти периоды спрос преимущественно оставался постоянным, с отсрочкой заключения сделок соответственно на февраль и май – июнь. Таким образом, за пять месяцев спрос на первичном и вторичном рынках в среднем увеличился на 10%”, – уточнил он.

В АСНУ прогнозируют, что летом в Украине не будет существенного оживления на рынке недвижимости.

“В первой половине июня до 5–7% от всего количества сделок составит отложенный с апреля спрос. А в июле и августе количество продаж жилья как на первичном, так и на вторичном рынках лишь на 2–3% будет меньше майских показателей “, – подытожил президент АСНУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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