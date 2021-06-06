 

В Лисичанске в заброшенном здании погибла 13-летняя девочка – полиция

06.06.2021, 11:14, Новости дня
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“13-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании по улице Глинки в Лисичанске. Поднявшись на второй-третий этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала”, – говорится в сообщении.

От полученных травм она умерла на месте.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) с примечанием “несчастный случай”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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