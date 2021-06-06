“Экспортный бум”. Шмыгаль сообщил о росте экспорта украинских товаров

“Экспортный бум. За первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился на более чем 25%, или почти на $5 млрд”, – отметил он.

По информации премьера, росту экспорта помогли благоприятная внешняя конъюнктура и расширение географии посредством поддержки украинского бизнеса.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/350925149808028

Контекст:

Шмыгаль 26 мая говорил, что экспорт украинской продукции за первые четыре месяца 2021 года вырос почти на 20%.

“За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности, посредством активной работы экспортно-кредитного агентства”, – говорил он.

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