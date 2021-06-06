 

Правительство Украины планирует заказать пожарный самолет компании “Антонов”

06.06.2021, 11:14, Новости дня
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Самолет будет построет в госкомпани “Антонов”, стоимость закупки составит почти 500 млн грн.

“В прошлом году Минобороны заказало три самолета в ГП “Антонов”. Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства”, – уточнил премьер.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/350925149808028

Контекст:

В 2020 году впервые за годы независимости государство заказало у госпредприятия “Антонов” три новых самолета Ан-178, которые получит украинская армия. Об этом 29 декабря сообщил сайт Офиса президента Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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