Кличко рассказал, что до конца года в Киеве откроют минимум одну станцию метро на Виноградарь
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“Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания “Киевметрострой” гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию. Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта”, – сказал он.
По его словам, работы уже профинансированы.
Контекст:
Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.
Киевский метрополитен и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на €50 млн, за которые закупят 50 новых вагонов метро.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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