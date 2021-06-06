Кличко рассказал, что до конца года в Киеве откроют минимум одну станцию метро на Виноградарь

“Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания “Киевметрострой” гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию. Как минимум одна станция в этом году должна быть открыта”, – сказал он.

По его словам, работы уже профинансированы.

Контекст:

Строительство двух станций Киевского метрополитена в направлении Виноградаря началось в сентябре 2020 года. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что сдача станций “Мостицкая” и “Проспект Правды” запланирована на декабрь 2021 года.

Киевский метрополитен и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитный договор на €50 млн, за которые закупят 50 новых вагонов метро.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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