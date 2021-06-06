Женщина обвинила жевательную резинку в смерти дочери

Жительница Уэльса (Великобритания) обвинила жевательную резинку в смерти собственной дочери. По ее словам, этот продукт исключительно опасен.

19-летняя Саманта Дженкинс скончалась в июне 2011 года.

– Помню тот день, как будто это было вчера. Я делала чай на кухне, шли обычные разговоры за столом, а она все жаловалась, что плохо себя чувствует, – цитирует Daily Mail мать девочки.

Женщина подумала, что причиной тому стала сильная жара, и посоветовала дочери попить воды и прилечь. Та последовала совету, но даже не успела дойти до кровати, как потеряла сознание.

Девушку срочно госпитализировали, ее пришлось погрузить в кому, вскоре она скончалась.

Сначала медики подозревали, что Саманта чем-то отравилась, но вскрытие поразило их воображение. Оказалось, что девушка проглотила около пяти комков жевательной резинки. Медики не исключили, что причиной гибели Дженкинс стали именно они.

Мать отметила, что ее дочь очень любила жвачку и каждый день употребляла одну-две пачки.

Ранее студент медицинского университета Джастин в своем аккаунте в TikTok опроверг популярные мифы о жевательной резинке. Он сообщил, что ее можно проглатывать без вреда для здоровья.