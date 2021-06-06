 

Светящийся неопознанный объект запечатлели под водой у берегов Майами

06.06.2021, 11:10, Разное
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Известный уфолог Скотт Уоринг опубликовал в сети загадочные кадры, на которых светящийся зеленым цветом объект движется под поверхностью воды.

Во время движения объект светился зеленым светом и менял свою форму.

Светящийся неопознанный объект запечатлели под водой у берегов СШАПо мнению Скотта Уоринга, НЛО способны перемещаться под водой также легко, как и по воздуху. А зеленый свет исходит от двигательных установок неопознанного объекта.

Это далеко не единичный случай, когда НЛО фиксируют входящими и выходящими из океана. Многие, вероятно, помнят видео с ныряющим под воду НЛО, снятых экипажем эсминца США.

Уфолог убежден, что в местах, где обнаруживаются подобные объекты, на глубине нескольких километров могут располагаться базы пришельцев.

Некоторые исследователи считают, что эти базы не основные, а транзитные для прибывающих из космоса инопланетян.



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