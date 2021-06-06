Мнение: Что делать, если работник в гробу видал вашу работу

Практическую задачку подкинул Макс Вебер. Вот вы приехали в дикую страну, в которой у населения нет уважения к труду. Есть только варварская докапиталистическая алчность, которая проявляется не в усердной работе, а в стремлении залупить тройной ценник за поездку на такси из аэропорта.

В этой стране вы занимаетесь сельским хозяйством, выращиваете брюкву. Обычная плата за рабочий день — три монеты. Вы платите за каждый мешок брюквы одну монету, работник собирает за день два с половиной мешка брюквы и идёт домой.

Так как урожай надо собрать быстро, вы решаете временно поднять плату — с одной монеты за мешок до одной монеты с четвертью. Вы полагаете, что работник решит поработать подольше, собрать четыре мешка и получить за день целых пять монет. В вашей родной капиталистической стране так бы всё и было.

Варвар, однако, принимает иное решение. Он собирает всего лишь два мешка брюквы и, получив обычный дневной заработок за меньше время, уходит отдыхать. Работник рассуждает не в ключе «как бы побольше заработать», а в ключе «как бы потратить поменьше времени и сил на работу».

Как полагаете, коллеги, что владелец фермы может сделать в этой ситуации?