Политолог Мирзаян рассказал об участи Белоруссии после интеграции с Россией

По его словам, белорусскому руководству остается только понять это и принять. Эксперт подчеркнул, что Россию и Белоруссию невозможно сопоставить по всем параметрам: от экономики до численности населения. То есть, в союзном правительстве не может быть равное количество российских и белорусских парламентариев. В противном случае, голоса 15 россиян будут приравнены голосу одного белоруса.

Политолог допустил создание неких механизмов, направленных на компенсацию белорусской стороне ряда интеграционных вопросов. Однако искусственным путем добиваться равнозначности, по мнению эксперта, нельзя.

Кроме того, Мирзаян уверен: в рамках интеграции России и Белоруссии последней придется полностью синхронизировать свою внешнюю политику с российской. То есть ее никто не заставляет посылать своих солдат в Сирию, однако в вопросе принадлежности Крыма белорусское руководство должно будет занят четкую позицию, а не пытаться продать свое решение за экономические уступки.

И последнее, что властям республики, по мнению политолога, необходимо будет понять в рамках интеграции России и Белоруссии: Минск является важным партнером для Москвы, однако руководству страны не следует переоценивать собственную важность в российской политике.