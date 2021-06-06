В Подмосковье три человека погибли в результате столкновения машины с поездом

В Подмосковье на железнодорожном переезде перегона «Соревнование – Большая Волга» легковушка столкнулась с поездом, три человека погибли, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

«Увидев автомобиль, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, члены локомотивной бригады и пассажиры электропоезда не пострадали», – цитирует ее РИА «Новости».

Уточняется, что, по предварительным данным, легковая машина столкнулась с поездом на переезде перегона станций «Соревнование – Большая Волга» Савеловского направления МЖД примерно в 6.42. По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что под Нижневартовском (ХМАО) грузовик столкнулся с пассажирским поездом.