В Ленобласти мать выстрелила в мужчину за замечание ее сыну

В Ленинградской области мужчина получил огнестрельное ранение за замечание, сделанное мальчику. По его словам, выстрелила в него в подъезде дома мама ребенка.

Инцидент произошел вечером 5 июня в городе Всеволжск. О раненом 34-летнем мужчине сообщила одна из жительниц дома на улице Шишканя. Со слов пострадавшего, у подъезда у него произошел конфликт с женщиной из-за сделанного замечания ее сыну. В результате жительница Ленобласти выстрелила в сторону мужчины, после чего вышла из подъезда и скрылась на авто. Мужчина с огнестрельным ранением руки госпитализирован, информирует РенТВ.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Москве. В результате конфликта задержаны 19 человек.