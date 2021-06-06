 

В Ленобласти мать выстрелила в мужчину за замечание ее сыну

06.06.2021, 10:54, Новости дня
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В Ленинградской области мужчина получил огнестрельное ранение за замечание, сделанное мальчику. По его словам, выстрелила в него в подъезде дома мама ребенка.

Инцидент произошел вечером 5 июня в городе Всеволжск. О раненом 34-летнем мужчине сообщила одна из жительниц дома на улице Шишканя. Со слов пострадавшего, у подъезда у него произошел конфликт с женщиной из-за сделанного замечания ее сыну. В результате жительница Ленобласти выстрелила в сторону мужчины, после чего вышла из подъезда и скрылась на авто. Мужчина с огнестрельным ранением руки госпитализирован, информирует РенТВ.

Ранее массовая драка со стрельбой произошла в Москве. В результате конфликта задержаны 19 человек.



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