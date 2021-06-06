Россия и Иран решили подписать соглашение о групповых визах для туристов

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что министр Ирана по культурному наследию, туризму и ремеслам Али Асгар Мунесан прибудет в Москву, чтобы подписать документ об отмене виз для туристов, путешествующих группой.

«Согласно этому документу, туристы из двух стран будут путешествовать в Иран и Россию через известные туристические компании по групповым визам», – цитирует РИА «Новости» посла.

Он отметил, что туризм является важным фактором расширения российско-иранских отношений.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм. По ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19, но на это нужно время.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.