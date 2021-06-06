Парящая Мельпомена на Новодевичьем – Личное мнение

Уже несколько дней со всё возрастающим удивлением наблюдаю за истерикой по поводу могильного памятника Галины Волчек — была такая курящая женщина-режиссёр, помните?

Вот и я не помню.

Впрочем, неважно — любой человек, будь то режиссёр или сталевар, достоин памятника на кладбище.



Фото: Соцсети

«Почему доверили такую работу непрофессионалу !? Он, видимо,и не знал Галину Волчек…Нужно убрать эту мазню,а якобы скульптора оштрафовать за глумление над памятью Великого режиссера,актрисы.Это плевок в нас,ее поклонников», — пишет оскорблённый в чувствах поклонник Волчек Андрей в газету Комсомольская правда.

Вчера изваяние накрыли брезентом. Скульптор считает, что это произошло перед открытием его памятника.

Блажен народ, что не имеет иных забот, чем обсуждать памятники на могилках.

Массы народные возмущены. Массы артистов вопят. Родственники покойной молчат, потому что, по словам скульптора, согласовали памятник.

«У меня волосы встали дыбом, когда я увидела то, как решили увековечить ее память», — пожаловалась Яна Поплавская.

Конечно, не каждый способен понимать и тонко чувствовать творения гения.

Когда-то Эрнста Неизвестного, тоже скульптора, критиковал Никита Хрущёв. Потом Эрнст Иосифович поставил этому Хрущёву памятник на могилку — так они и примирились в вечности.

Скульптор Франгулян, изваявший Волчек на могилке, тоже возможно гений. Правда, пока непонятый современниками типа комментатора Андрея и заядлой инстаграмщицы Яны, но он всё объяснил:

«В молодости она была такая. По-моему, памятник прекрасен», — Франгулян.

Первой о памятнике всем сообщила бывшая жена сына Волчек — Татьяна Цыплакова. Кто, если не бывшая невестка, должен ещё возмутиться памятником на могилке свекрухи, верно? Отстоять её честь и всё такое.

Ржака, конечно.

Что мы имеем в итоге?

На могилке — памятник. Деньги уплочены. Спорить об изваянии можно сколько угодно — на вкус и цвет товарищей нет. Однако, без согласия родственников на могилку никто бы ничего не поставил. Раз стоит — значит, так надо.

Всем возмущающимся я советую заткнуться и не лезть в чужие могилки. Что там стоит, лежит, сидит, цветёт и растёт, их не касается.

Согласны?

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