Из сетки и пряжи можно сделать очень красивый коврик: берем способ на заметку

Сделать ковер можно своими руками. При этом самодельное изделие будет необходимого размера, формы и цвета. Даже узор подбирается индивидуально. Работа будет скорее приятной, чем монотонной. Потому что результат сразу виден. Вот инструкция, как создать пушистый коврик. Это очень просто.

Подготовительные работы

Вот что понадобится:

Пластиковая проволочная сетка.Очень пушистая пряжа.Ножницы.Лист бумаги по размеру коврика.Простой карандаш для нанесения узора.Маркер.

Последовательность создания

Раскатайте проволочную сетку и отрежьте ее желаемого размера. Выложите ее на крафт-бумагу, потому что планируется создать черный рисунок на преимущественно белом ковре.

Итак, берем маркер, обозначаем размер будущего коврика, а затем наносим рисунок карандашом на крафт-бумаге. Это самый простой способ выяснить, какой дизайн готового изделия окажется оптимальным.

Затем, как только определились, перенесите рисунок маркером на проволочную сетку. Можно сделать любой цвет или дизайн, какой захотите! Нанесение рисунка на проволоку поможет узнать, куда вплетать пряжу черного цвета. Для удобства прорисовки лучше прикрепить сетку к бумаге с помощью скотча.

После того как рисунок нарисован, берем самую пушистую белую пряжу, какую только можно найти. Понадобится пройти вниз по горизонтальным рядам проволочной сетки, пропуская каждый другой и привязывая только кусок пряжи к каждой вертикальной стороне квадрата.

Особенности плетения

Оставьте первый столбец свободным, потому что он понадобится позже для привязывания кисточек. Не обрезая пряжу, скрутите конец и проденьте его сверху, под вертикальную сторону квадрата из проволочной сетки, и обратно с другой стороны.

Завяжите узел из ниток примерно в 1,5 см длиной на выступающем конце разреза и плотно затяните. Будьте осторожны, не затягивайте слишком сильно, иначе пластиковая проволока начнет скручиваться.

Затем можете обрезать ту сторону пряжи, которая все еще прикреплена к клубку, на такой же высоте. Подрезать ровнее можно будет позже. Держать пряжу в клубке – идеальный вариант, чтобы не тратить впустую много пряжи, поскольку нужны длинные куски, чтобы связать их в узлы.

Продолжайте завязывать узлы. Когда дойдете до части проволочной сетки, на которой нарисован черный рисунок, не забудьте сменить цвет пряжи.

Поскольку черный дизайн довольно тонкий, не надо пропускать вертикальные ряды на квадратах, которые были окрашены в черный цвет. Это обеспечит хорошее отображение черных линий.

Важные моменты

Процесс плетения ковра похож на вязание целого свитера или изготовление пазла. Хотя в данном случае коврик вышел небольшим, при желании можно сделать его любого размера, который нравится, соединив кусочки проволочной сетки вместе веревкой или тонкой проволокой, чтобы основа стала побольше.

Таким образом, на коврик такого размера уйдет около 12 часов времени. Можно совмещать плетение с просмотром телевизора.

Как только все узлы будут завязаны, самое время немного подрезать ковер, выровнять все и сделать его немного ровнее.

Можно прикрепить липкую подкладку к задней части коврика, чтобы он не скользил по полу и меньше сыпался ворс.

Финальный аккорд

Последний шаг – добавить кисточки! Пропустите один длинный кусок пряжи, сложенный пополам, через крайние квадраты, которые оставили свободными. Протолкните сложенный конец через квадрат примерно на 2,5 см и проденьте через него другие концы, чтобы образовался узел.

Убедитесь, что количество отдельных частей, которые у вас есть в конечном итоге, делится на 3. После того как ряд будет завершен, возьмите 3 конечные части и скрутите их вместе. Завяжите низ узлом и при необходимости обрежьте лишнюю пряжу. Повторяйте, пока не соберете все плетеные кисточки!