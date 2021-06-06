Незнакомая классика: “русский Шекспир” или интересные факты о великом русском поэте Александре Пушкине

7 июня 1799 года на свет появился великий русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин, о котором знает весь мир. Именно его считают основоположником русской литературы, школьники учат его стихи наизусть и читают произведения, но каким человеком был Пушкин мало кто из них знает. Вот интересные факты о Пушкине, которые позволят взглянуть на него, как на реального человека.

Чернокожий предок

Прадедом Александра Пушкина был военный инженер и генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал. Свое отчество он получил, поскольку его крестным отцом стал Петр I. Отцом Абрама был сын африканского князя, сам Абрам попал в плен и был отправлен в Россию, где принял христианство и стал российским подданным, сумев построить успешную военную карьеру. Во втором браке у него появился сын Осип, который был дедушкой Александра Сергеевича.

Поскольку Абрам был чернокожим, гены перешли и к будущему великому русскому писателю, от чего в детстве он очень страдал. Александр Сергеевич имел характерную и экзотическую для русского человека внешность: густые курчавые волосы, очень смуглую кожу, слегка выпученные глаза и толстые губы. В школе его часто обзывали “обезьяной”, что, конечно, ранило маленького Сашу.

Однако став взрослым и уже достаточно известным писателем, Пушкин перестал стесняться своей внешности и стал гордиться корнями. Своему знаменитому прадеду он посвятил роман “Арап Петра Великого”, который, к сожалению, не был окончен, но позднее был издан и сейчас считается одним из его лучших произведений. Помимо этого, роман примечателен еще и тем, что является вторым прозаическим произведением, которое написал Пушкин. Первым считается его повесть “Наденька”, которую Пушкин начал писать, обучаясь в лицее. От повести остался только набросок и полноценным произведением он не стал.

Уникальный дар

Александр Пушкин был невероятно одаренным человеком, он с самого детства пробовал писать стихи, и именно его литературные таланты сделали его гордостью учебного заведения и позволили ему завершить образование в частной школе-интернате. Дело в том, что успехи в учебе у будущего поэта были более чем скромными, он окончил школу, продемонстрировав неутешительный результат по успеваемости – третий с конца списка.

Пушкин был остроумным и подмечающим малейшие детали человеком. Он мог за секунду придумать шуточную характеристику на любого человека, причем в рифму. Нередко за его острый язык на него обижались именитые гости званых балов, поскольку шутки Пушкина переходили в злой сарказм.

Суеверный поэт

Александр Сергеевич верил в судьбу и в ее знаки, любил все, что было связано с мистикой. Однажды его склонность спасла ему жизнь. Находясь под домашним арестом, Пушкин собрался ехать на собрание Тайного общества перед восстанием на Сенатской площади. По пути он увидел несколько дурных предзнаменований. Дорогу карете перебежал кролик, а затем встретился священник. Кроме того, у слуги, который ехал с поэтом, совершенно внезапно началась страшная горячка. Пушкин повернул назад, не доехав до столицы, решив не спорить с судьбой и прислушаться к знакам, которые она посылала.

Той же ночью Пушкину приснился сон о пяти выпавших зубах. А на следующий день во время восстания были арестованы пять руководителей революционного общества, которые позже были казнены.

Эмоциональный дуэлянт

Александр Сергеевич был эмоциональным человеком, жившим в эпоху расцвета популярности дуэлей. Сам он “бросал перчатку” более 150 раз, а его вызывали на дуэль по меньшей мере 90 раз. Всего Пушкин участвовал в 29 дуэлях, последняя из которых стала для 37-летнего поэта роковой.

Дуэль с Дантесом состоялась из-за того, что Пушкин увидел, что Жорж Шарль Дантес оказывает его жене Наталье знаки внимания. Это он посчитал нестерпимым оскорблением. Стоит отметить, что к тому моменту Пушкин и Дантес были родственниками: Жорж Шарль являлся мужем сестры Натальи Гончаровой – Екатерины. Во время дуэли Пушкин получил смертельное ранение и через два дня скончался. От брака с Натальей Гончаровой у него осталось четверо детей, сама же Гончарова позже повторно вышла замуж.