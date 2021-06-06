Новый кроссовер Opel Mokka могут вернуть в Россию

Компания Opel объявила о намерении вернуть модель Opel Mokka на российский рынок к 2023-2024 году.

Такие данные были получены в рамках презентации нового кроссовера Opel Crossland, когда журналистами был задан вопрос относительно другой популярной модели. Именно Opel Mokka входил в тройку самых продаваемых автомобилей бренда на рынке России. Еще с прошлого года рассматривался вопрос относительно возможности поступления новинки в РФ, однако не представлялось возможным установить обязательную технологию «ЭРА-Глонасс».

В свою очередь, первая партия может появиться у местных дилеров в ближайшие несколько лет, тогда как производитель планирует реализовывать до 3 тысяч экземпляров ежегодно.