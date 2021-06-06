 

Преемник Toyota Aygo готовится к выходу в свет

06.06.2021, 10:24, Новости дня
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Японский автогигант Toyota сообщил об активном этапе разработки преемника для модели Toyota Aygo.

Подготовка к сборке транспортного средства осуществляется на чешском предприятии. Предполагается, что автомобиль сохранит компактные размеры, однако будет существенно отличаться от предшественника Aygo. Эксперты полагают, что продажи компактвэна начнутся изначально только на рынке Европы. Ряд специалистов прогнозируют, что новинка не получит радикальных отличий от модели Aygo по внешнему виду.

Однако технические характеристики могут существенно измениться, тогда как в компании не готовы раскрывать все обновления до официального выхода перед широкой аудиторией.



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