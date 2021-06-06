 

Прототип модели BMW M3 CS был замечен на тестах

06.06.2021, 10:24, Новости дня
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В ходе тестовых испытаний на трассе Нюрбургринг удалось обнаружить прототип новой версии BMW M3 CS.

Данный экземпляр проходит этап доработки, тогда как испытания серийного модификации BMW M3 CS могут начать уже к следующему году. Эксперты прогнозируют, что новинка оснащается 3-литровым турбированным двигателем, который выдает 503 л.с. Предполагается, что BMW M3 CS впервые получит адаптивную подвеску, а также усовершенствованную выхлопную систему.

Остальные параметры пока умалчиваются, однако уже к концу 2021 года может состояться официальная презентация модели, которая сможет удивить поклонников не только по техническим характеристикам, но и по внешнему виду.



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