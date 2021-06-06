В центре вакцинации в Киеве 5 июня сделали более 2,5 тыс. прививок от коронавируса

Киевлян прививали препаратом CoronaVac китайской фирмы Sinovac Biotech.

Глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что очередь разделили на тех, кто зарегистрирован в очереди через приложение “Дія” и получил приглашение, и тех, кто зарегистрирован, но приглашения пока не получал.

Гинзбург отметила, что число вакцинированных могло быть больше, но не все желающие привиться имеют декларации с семейными врачами.

“К большому сожалению, на вакцинацию приходит много людей, у которых не подписана декларация с врачом. Для понимания: процесс вакцинации людей с декларацией длится около семи минут. Если декларации нет – около получаса”, – сказала она.

Директор департамента призвала подписывать декларации с врачами перед вакцинацией.

Как сообщали в Минздраве, 5-го и 6 июня в 10 городах Украины будут работать массовые центры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 6 июня первую дозу вакцины получило 1,2 млн человек, завершили иммунизацию (получили две дозы) 146,7 тыс. человек.

По состоянию на 4 июня Украина получила более 4 млн доз вакцин от COVID-19, сообщили изданию “ГОРДОН” в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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