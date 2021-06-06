 

Джонсон намерен призвать G7 помочь вакцинировать мир от коронавируса до конца 2022 года

06.06.2021, 10:16, Новости дня
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“На встрече G7 на следующей неделе я попрошу своих коллег-лидеров помочь вакцинировать мир к концу следующего года. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы победить COVID-19 во всем мире”, – заявил Джонсон.

At the @G7 next week, I will ask my fellow leaders to help vaccinate the world by the end of next year.

We have a responsibility to do everything we can to defeat COVID around the world.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 5, 2021

Сейчас Великобритания председательствует в G7. В блок также входят США, Канада, Япония, Франция, Италия и Германия.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили почти 173 млн случаев COVID-19, умерло 3,7 млн человек.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. Как сообщило агентство Bloomberg, вакцинация стартовала в 176 странах, сделано 2,09 млрд прививок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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