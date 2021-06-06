 

В Одессе ночью горело общежитие, пострадал студент

06.06.2021, 10:16, Новости дня
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До приьбытия спасателей администрация общежития эвакуировала 106 человек.

“По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания общежития. Во время тушения пожара с четвертого этажа был спасен студента. В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом “ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения” госпитализированы в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

В 1.40 пожар ликвидировали. Пока его причина неизвестна.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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