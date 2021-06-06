В Одессе ночью горело общежитие, пострадал студент

До приьбытия спасателей администрация общежития эвакуировала 106 человек.

“По прибытию на место вызова спасатели установили, что возгорание произошло в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания общежития. Во время тушения пожара с четвертого этажа был спасен студента. В результате пожара пострадал студент, которого в состоянии средней тяжести с диагнозом “ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения” госпитализированы в медицинское учреждение”, – говорится в сообщении.

В 1.40 пожар ликвидировали. Пока его причина неизвестна.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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