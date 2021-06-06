 

Политолог Карасев рассказал об ожиданиях Киева от саммита Путина и Байдена

06.06.2021, 9:58, Разное
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Такое мнение выразил глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, руководство Украины нервничает из-за приближающегося саммита президентов РФ и США, который состоится в Женеве

16 июня. Именно по этой причине, прежде чем встретиться с российским коллегой, американский лидер намерен побеседовать с Владимиром Зеленским.

Результат встречи президентов Украины и США, по мнению эксперта, не имеет большого значения. В данном случае факт проведения этих переговоров “в некотором смысле важнее содержания”.

По словам Карасева, таким образом Вашингтон хочет показать Киеву свою готовность учитывать его мнение, успокоить украинские политические круги, которые радикально настроены против России. То есть президент США таким способом даёт понять Зеленскому, что не станет говорить с главой РФ об Украине без ее ведома, а также “обменивать” или “разменивать” интересы Киева.

Это, в свою очередь, указывает на то, что руководство Украины ждет от переговоров Путина и Байдена обсуждения украинской повестки, заблаговременно согласованной. Ранее политолог Карасёв заявлял, что Украина в будущем неизбежно сменит политический курс в сторону России.



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