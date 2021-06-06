 

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз

06.06.2021, 9:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один из лидеров немецкой партии “Союз-90/Зелёные” Роберт Хабек заявил, что правительство Германии лишило Украину возможности присоединиться к Евросоюзу в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью одному из известных немецких изданий.

Хабек добавил, что ситуация на Украине оказывает большое влияние на свободу и безопасность ЕС, напомнив, что граждане Незалежной встали на путь демократии и либерализации. Немецкий политик также обвинил правительство ФРГ в том, что оно не снабжает Киев санитарным транспортом, вездеходами, миноискателями и устройствами ночного видения.

К слову, сами киевские власти тоже не прочь переложить вину за все свои невзгоды на плечи европейских держав. На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия, ровно как и Россия, виновны в потере Крыма Украиной в 2014 году и в конфликте в Грузии в 2008 году. Данилов пояснил, что эти события произошли после того, как НАТО отказало в плане на членство Грузии и Украине в 2008 году. По мнению политика, на этом якобы настаивали Франция и ФРГ.

Секретарь СНБО считает, что обе европейские страны на самом деле являются партнёрами России и всячески стремятся с ней сотрудничать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Друг Владимира Чиняева: «Продюсер не развелся с женой ради Полины Гагариной»

21.05 / Мнение: О верном признаке надвигающегося коллапса доллара США

14.01 / Провокацию оставили в силе

01.12 / Евгении Лозе сделали операцию на колене

13.08 / В Московской области столкнулись шесть машин

11.08 / Кара Делевинь спровоцировала слухи о романе с Маргарет Куэлли

02.12 / Тайна скелета Река – мог ли современный человек жить на Земле более миллиона лет назад?

17.07 / Романов «Ковчег»

02.10 / Прыжок во времени

09.11 / Щупальце президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика