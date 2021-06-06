Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз

Один из лидеров немецкой партии “Союз-90/Зелёные” Роберт Хабек заявил, что правительство Германии лишило Украину возможности присоединиться к Евросоюзу в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью одному из известных немецких изданий.

Хабек добавил, что ситуация на Украине оказывает большое влияние на свободу и безопасность ЕС, напомнив, что граждане Незалежной встали на путь демократии и либерализации. Немецкий политик также обвинил правительство ФРГ в том, что оно не снабжает Киев санитарным транспортом, вездеходами, миноискателями и устройствами ночного видения.

К слову, сами киевские власти тоже не прочь переложить вину за все свои невзгоды на плечи европейских держав. На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия, ровно как и Россия, виновны в потере Крыма Украиной в 2014 году и в конфликте в Грузии в 2008 году. Данилов пояснил, что эти события произошли после того, как НАТО отказало в плане на членство Грузии и Украине в 2008 году. По мнению политика, на этом якобы настаивали Франция и ФРГ.

Секретарь СНБО считает, что обе европейские страны на самом деле являются партнёрами России и всячески стремятся с ней сотрудничать.