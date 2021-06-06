SpaceX успешно вывела спутник SXM-8 на орбиту

Американская компания SpaceX с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи SXM-8 для американской радиокомпании SiriusXM и успешно вывела его на орбиту.

Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в 00.26 по времени Восточного побережья США (07.26 мск). Спустя 31 минуту спутник был выведен на орбиту. «Вывод на орбиту SXM-8 подтвержден», -–говорится в заявлении компании, передает РИА «Новости».

Как сообщила компания, после отделения первая ступень ракеты-носителя приземлилась на платформу в океане. Первая ступень Falcon 9 используется уже в третий раз, до этого ракета-носитель использовалась, чтобы доставить астронавтов миссии Crew-1 и Crew-2 на МКС.

Спутник SXM-8 принадлежит популярной в США радиокомпании SiriusXM, которая ведет спутниковую трансляцию музыкального и развлекательного контента. В декабре 2020 года компания SpaceX уже вывела другой спутник компании, SXM-7, на орбиту. Однако спустя месяц после запуска спутник получил повреждения на орбите.

Накануне американский космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС.