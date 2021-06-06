Москвичам пообещали «летний коктейль» с грозой и ливнем

В воскресенье в Москве ожидается «летний коктейль» с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром, температура воздуха поднимется до плюс 22-24, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, во второй половине дня в Москве прошумят ливни, прогремят грозы, местами возможен град до 2 сантиметров. Ливни будут классическими июльскими. Порядка 5 миллиметров осадков может выпасть за несколько часов, передает РИА «Новости».

По его словам, температура, тем не менее, успеет подняться до плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 в Подмосковье. «Это климатические показатели июля. Ветер восточных, северо-восточных румбов, 4-9 метров в секунду, при грозе – шквалистые порывы до 15-20 метров в секунду, так что с высокой вероятностью может что-то упасть. Атмосферное давление немного понизится – 746 миллиметров ртутного столба. Так что сегодня весь летний коктейль: и июльское тепло, и освежающие ливневые дожди с грозами», – добавил синоптик.

Ранее Тишковец сообщал, что лето в Москве будет умеренно теплым и с небольшим недобором по осадкам, уже к 5-6 июня воздух в столице прогреется до плюс 23-28 градусов.