Самолёт Вадима Красносельского экстренно приземлился в Румынии
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Самолёт президента Приднестровья Вадима Красносельского Ан-148 с бортовым номером P-617 совершил экстренную посадку в аэропорту румынского города Яссы.
По данным приднестровского оппозиционного СМИ “Голос правды”, глава непризнанного государства направлялся на Северный Кипр, но его лайнер перехватили истребители Eurofighter Typhoon и вынудили совершить посадку в Румынии.
Согласно предварительным данным, европейским авиационным службам поступило сообщение о том, что на борту присутствует некий сепаратист. Следуя нормам международного права и исходя из соображений безопасности, военные НАТО посадили его в ближайшем аэропорту. Сейчас самолёт окружили подразделения жандармерии Румынии, которые провели операцию по его досмотру. В ходе досмотра президент ПМР и другие члены приднестровской делегации были арестованы румынскими жандармами.
Президент ПМР Вадим Красносельский направлялся на Северный Кипр для участия в форуме “Право на самоопределение – 2021”. Помимо него, в мероприятии принимают глава ДНР Денис Пушилин, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, и многие другие.
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