Правительство представило на ПМЭФ новую пенсионную реформу

Правительство России анонсировало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую пенсионную реформу, которая существенно изменит жизнь россиян.

Презентация грядущих изменений в сфере пенсионного страхования прошла в рамках площадки «Россия инноваций».

Министерство труда и социальной защиты предлагает провести перерасчет пенсий россиян, применив прогрессивную шкалу роста Бендера-Перельмана. Планируется, что теперь минимальная пенсия и начальная выплата по старости будут установлены в размере 5 697 рублей для большинства пенсионеров. С каждым годом пенсионного стажа будет увеличиваться размер действующий пенсии в зависимости от персонального повышающего коэффициента и накопленных страховых баллов.

По мнению экспертов министерства, это позволит простимулировать рынок труда и привлечь как можно больше пенсионеров к формированию внутреннего валового продукта. Кроме того, реформа позволит высвободить дополнительные денежные средства, которые пойдут на выплату пенсионных пособий силовикам, депутатам, чиновникам и их детям. Проект новой пенсионной системы представляет из себя улучшенную версию действующей сейчас солидарной системы, в которой сделан акцент на поддержку малообеспеченных слоев населения.

– К сожалению, пенсия у нас всем гарантирована конституцией, так как Россия все же социальное государство. Эксперты нашего министерства ежегодно ищут возможности для улучшения качества жизни наших пенсионеров и справедливого распределения пенсионного фонда среди нуждающихся. Предыдущая пенсионная реформа не дала нужного результата. Всем изначально было очевидно, что повышение пенсионного возраста это лишь временная мера, которая отсрочит принятие шоковой терапии. Предлагаемые сегодня нами решения способны уберечь пенсионную систему от коллапса и обеспечить россиянам достойную старость, — заявила ведущий экономист ведомства Ирина Чубайс.

Реформу планируется опробовать в пилотном режиме уже в 2022 году. Экспериментальными регионами выбраны Москва, Санкт-Петербург и Казань.

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