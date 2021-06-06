Компания Kia выводит на рынок Австралии обновленный Cerato GT

Южнокорейская компания Kia готовится к выходу модернизированного седана Kia Cerato GТ для австралийского рынка.

Вместе с тем местные клиенты смогут приобрести усовершенствованный автомобиль по цене от 37 тысяч долларов. «Заряженная» версия Cerato GТ дополнена улучшенным 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбиной, который выдает 204 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и имеет передний привод во всех комплектациях. Также значится, что седан получит увеличенные колесные диски и светодиодную оптику.

Распознать модель можно и по раздвоенным трубкам выхлопной системы. Автомобиль имеет спортивные кресла, качественную акустику, электропривод водительского кресла, а также ряд других доработок.