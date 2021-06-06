 

На тестах замечена новая модель внедорожника BMW X7

06.06.2021, 9:26, Новости дня
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Компания BMW недавно выпустила в продажу обновленный внедорожник BMW Х7, но теперь готовится к выходу еще более усовершенствованная модификация автомобиля.

Серийное производство налажено на американском предприятии, что свидетельствует о первоначальном выходе на рынке США. Лицевая часть внедорожника Х7 отличается светодиодной оптикой и решеткой радиатора. За счет такой доработки автомобиль выглядит более привлекательным и агрессивным. Что качается задней части кузова, то здесь ограничились новыми фонарями и нижней панелью.

В салоне применят более дорогие материалы отделки, выгодно отличающиеся от предшественника. Пока производитель умалчивает какие доработки ожидаются в отношении подкапотного пространства нового BMW Х7.



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