Продюсер Яна Рудковская выбрала имя для дочери

Известный российский продюсер Яна Рудковская призналась, что мечтает о дочери. Для будущей наследницы знаменитость даже выбрала имя. Сама же она является матерью четверых сыновей.

На днях Яна Рудковская поговорила с психологом Инной Тлиашиновой. У продюсера существовала серьезная проблема, которая мешала ей подарить Евгению Плющенко дочь. Ранее продюсер никогда не обращалась к психологам, но на этот раз захотела, чтобы специалист помогла все разложить по полочкам.

Рудковская и Плющенко мечтают о дочери все 14 лет брака. Однако пока они воспитывают двух мальчиков. Также у знаменитости есть два сына от Виктория Батурина. По словам продюсера, материнство представляет собой тяжелый путь. Она убеждена, что о родах необходимо было думать раньше, но на это не было времени. Если Бог даст Рудковской дочь, то та назовет ее Екатериной.

Психолог после общения с Рудковской назвала ряд причин, которые помещали ей стать мамой девочки. По словам самого продюсера, в отношениях с супругом она испытывает определенное напряжение. Знаменитость переживает, что старше мужа на 7 лет. Она постоянно должна держать себя в форме, чтобы выглядеть хорошо. Кроме того, Евгений Плющенко является спортсменом, у которого красивое тело.

Специалист заявила, что Рудковская сильно зациклена на супруге. К тому она затронула тему взаимоотношений с матерью продюсера. Она всегда боялась потерять ребенка, а этот страх перешел к Рудковской.

Источник: sobesednik.ru