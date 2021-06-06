 

Продюсер Яна Рудковская выбрала имя для дочери

06.06.2021, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский продюсер Яна Рудковская призналась, что мечтает о дочери. Для будущей наследницы знаменитость даже выбрала имя. Сама же она является матерью четверых сыновей.
На днях Яна Рудковская поговорила с психологом Инной Тлиашиновой. У продюсера существовала серьезная проблема, которая мешала ей подарить Евгению Плющенко дочь. Ранее продюсер никогда не обращалась к психологам, но на этот раз захотела, чтобы специалист помогла все разложить по полочкам.

Рудковская и Плющенко мечтают о дочери все 14 лет брака. Однако пока они воспитывают двух мальчиков. Также у знаменитости есть два сына от Виктория Батурина. По словам продюсера, материнство представляет собой тяжелый путь. Она убеждена, что о родах необходимо было думать раньше, но на это не было времени. Если Бог даст Рудковской дочь, то та назовет ее Екатериной.

Психолог после общения с Рудковской назвала ряд причин, которые помещали ей стать мамой девочки. По словам самого продюсера, в отношениях с супругом она испытывает определенное напряжение. Знаменитость переживает, что старше мужа на 7 лет. Она постоянно должна держать себя в форме, чтобы выглядеть хорошо. Кроме того, Евгений Плющенко является спортсменом, у которого красивое тело.

Специалист заявила, что Рудковская сильно зациклена на супруге. К тому она затронула тему взаимоотношений с матерью продюсера. Она всегда боялась потерять ребенка, а этот страх перешел к Рудковской.

Источник: sobesednik.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Володин рассказал о повестке ГД на весеннюю сессию

31.07 / Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса

09.02 / Студентов столичных вузов приглашают на стажировку в правительство Москвы

15.08 / Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года

12.08 / Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях старше 60 лет

24.10 / Данила Козловский и Ольга Зуева официально расстались

05.04 / Ученые считают, что жизнь на Землю занесена из космоса

26.12 / Активных граждан натянули на канатку

09.07 / Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья

22.12 / Пленники темных сил: История из Шотландии, где сжигали людей, живших в доме с полтергейстом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика