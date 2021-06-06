Число жертв коронавируса в Турции превысило 48 млн человек

В Турции COVID-19 заболело почти 5,3 млн человек, страна занимает пятое место по числу случаев заболевания.

Первое место в мире по распространению коронавируса занимают США (33,4 млн заболевших, 597,4 тыс. умерших), на втором – Индия (28,8 млн заболевшизх, 347 тыс. умерших), на тревтьем – Бразилия (16,9 млн заболевших, 472,5 тыс. умерших), на четвертом – Франция (почти 5,8 млн забоевших, 110 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 51,2 тыс. человек, выздоровело 2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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