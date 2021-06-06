 

В Одесской области отравились шесть детей, которые приезали на футбольные соревнования

06.06.2021, 9:18, Новости дня
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Дети, по данным полиции, отравились в детском лагере.

“Шестеро детей в возрасте от восьми до 10 лет, приехавшие в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях, попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией. Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 51 000 грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Назначены экспертизы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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