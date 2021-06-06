 

Психиатр Филатов допустил переход Протасевича на сторону Лукашенко

06.06.2021, 9:00, Разное
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Об этом заявил эксперт-профайлер, врач-психиатр Алексей Филатов. К такому выводу специалист по выявлению лжи по речи и поведению человека пришел после просмотра интервью оппозиционера телеканалу ОНТ.

По словам Филатова, не стоит исключать переход Протасевича на сторону режима, однако понятно это станет по прошествии двух-трех недель. По мнению эксперта, власть способна найти “обстоятельства”, способные заставить оппозиционера работать на систему. Это вынужденная работа, она не будет искренней, однако Протасевич не тот человек, который станет бороться, скорее, он будет искать способ договариться.

Анализируя интервью, профайлер отметил, что уровень стресса, испытываемый Протасевичем во время съемок, — критический. Это, по словам эксперта, видно сразу. Позитивные эмоции, которые пытался показать оппозиционер, не были искренними. В профессиональной среде, по словам врача, это называется контролируемыми эмоциями. То есть видно, что Протасевич говорит то, что от него требуют.

Кроме того, как отметил профайлер, Роман рад, что журналист, берущий интервью, разговаривал с ним уважительно. Это указывает на то, что у него был “не совсем хороший” опыт, когда он столкнулся с неуважительным обращением.



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