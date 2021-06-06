Политолог Бондаренко рассказал об истинном отношении Джо Байдена к России

Такое мнение выразил глава Фонда “Украинская политика” Константин Бондаренко. По его словам, Россия уступает США в экономических возможностях, именно поэтому глава Белого дома не видит в России полноправного соперника. Одновременно с этим Джо Байден понимает, что невозможно игнорировать Кремль, поэтому Москве и Вашингтону придётся договариваться.

Эксперт отметил, что в Белом доме знают, что в плане военного потенциала Россия — игрок, способный диктовать ряду стран свои условия. Следовательно Вашингтон вынужден считаться с Москвой.

Кроме того, в сложившейся ситуации Россия — союзник Китая. А КНР, в свою очередь, считается главной угрозой для США.

В связи с этим, для Джо Байдена большим достижением стало бы то, если бы

в этом противостоянии

он смог вывести Россию за скобки. То есть, по мнению политолога, американскому президенту нужно настолько виртуозно провести игру, чтобы снять напряжение между Москвой и Вашингтоном, при этом не выдергивая Россию из игры.

Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия и Соединенные Штаты столкнулись с проблемами, которые являются типичными для империй. То есть эти государства создают проблемы, решить которые уже не смогут. Так, глава России напомнил, что именно это произошло с СССР.