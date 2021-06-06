В ЕС и США осудили блокировку Twitter в Нигерии

Дипмиссии США, Евросоюза, Великобритании и Ирландии осудили приостановку работу Twitter в Нигерии. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Дипломатические миссии Канады, ЕС (делегация в Нигерии), Республики Ирландия, Великобритании и США выражают разочарование в связи с объявлением правительства Нигерии о приостановке (работы) Twitter», – приводит передает РИА «Новости» заявление.

Согласно заявлению, страны считают, что принятые властями Нигерии меры ограничивают доступ к информации и торговле в то время, когда страна нуждается в «инклюзивном диалоге» и обмене информацией в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Запись, по мнению администрации, нарушает правила соцсети. На следующий день правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя блокировку соцсети в Нигерии отметила, что «информационный монстр» не может диктовать государству, как ему жить.