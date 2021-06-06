 

В Югре число погибших из-за наезда водителя на остановку возросло до двух

06.06.2021, 8:58, Новости дня
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Мужчина, которого госпитализировали после наезда водителя на автобусную остановку в Нижневартовске, скончался, сообщили в региональном управлении МВД.

«Мужчина тоже скончался», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным ведомства, водитель, сбивший двух человек на остановке, совершил аварию на чужом автомобиле, который брал покататься. Его разыскивает полиция. Как уточнили в УМВД, полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Отмечается, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

Накануне водитель в Нижневартовске въехал в автобусную остановку с людьми и скрылся, в результате ДТП погибла женщина и пострадал мужчина.



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