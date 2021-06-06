 

Россияне назвали любимых поэтов

06.06.2021, 8:58, Новости дня
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Самыми любимыми поэтами россияне назвали Сергея Есенина, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, сообщили в пресс-службе книжного сервиса «ЛитРес» по результатам исследований, проводимых ко Дню русского языка.

В день рождения поэта Александра Пушкина, 6 июня, отмечается Международный день русского языка, передает РИА «Новости».

«Своим любимым автором большинство россиян назвали «последнего поэта деревни» Сергея Есенина, за него свои голоса отдали 52,7% респондентов», – говорится в исследовании.

На втором месте оказался Александр Пушкин (48,4%), на третьем – Михаил Лермонтов (21,5%). Замыкают пятерку лидеров Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%).

Как отметили в пресс-службе, в исследовании сервиса приняли участие 5,5 тыс. человек.

Ранее опрос показал, что россияне не хотят отдыхать за рубежом даже после открытия границ.



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