 

Картофельные блинчики: секрет приготовления вкуснейшего блюда

06.06.2021, 8:36, Разное
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Их можно наготовить к завтраку, ужину или обеду, к чаю. Это прекрасная альтернатива драникам и блинам, а самое главное, справиться с рецептурой сможет каждый – ничего сложного!

Вам понадобятся:

картошка отварная, вареная – 5 шт;
мука – 290 гр;
яйца – 3 шт;
масло растительное – 5 ст.л;
молоко – 260 мл;
сахар – 1 ст. л;
чеснок – 4 з;
зелень и соль по вкусу.

Остывшую картошку толчем с оставшейся водой, затем измельчаем либо блендером, либо вручную.

Вводим чеснок, горячее молоко, муку, вбиваем яйца, вымешиваем. Присаливаем, добавляем масло, вымешиваем еще раз, оставляем настояться.

Печем тонкие блины с обеих сторон на сковородке с маслом, рубим зелень и присыпаем сверху.



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