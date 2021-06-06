Иван из Владимирской области, 3 его жены и 9 детей – история современного гарема

Чего только не делает любовь с людьми. Вот и 3 женщины согласились сосуществовать мирно друг с другом, так как полюбили одного мужчину.





Их избранником, а впоследствии мужем, стал 34-летний Иван Сухов.

Иван первый раз женился в 18 лет, затем развёлся и женился ещё раз. Однако и этот брак не просуществовал долго.

Мужчина признался журналистам, что он не мог долго жить с одной женщиной, потому заводил любовниц.

Женившись в третий раз, он решил сказать напрямую жене о том, что ему хочется привести в дом ещё одну жену. Сначала супруга не хотела слышать о желании Ивана. Однако потом она смирилась. Так в доме появилась ещё одна женщина.

Третья жена пришла в дом совсем недавно. Она так сильно влюбилась в Ивана, что даже убежала из дома, так как родители были против её союза с Иваном.

Живут все жёны со своими детьми и одним мужем в 3-комнатной квартире. Только подумать, 13 человек живут в небольшой квартире. Тем более, что одна спальня – это спальня только Ивана. Жёны приходят к нему по очереди.

Мужчина завёл такое правило: если жена провинилась, значит, она месяц не может прийти к своему мужу.

Уклад семьи похож на жизнь мусульман. Вот только у них жёны не работают. У Ивана работают все 3 жены. Он объясняет это тем, что им нужно приобрести дом за городом, чтобы и детям, и жёнам было в нём просторно.