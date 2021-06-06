 

Украинский военный на Донбассе подорвался на неизвестном предмете – штаб ООС

06.06.2021, 8:18, Новости дня
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“В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирования. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

5 июня российски-оккупационные войска не нарушали режим тишины на Донбассе.

“По состоянию на 7.00 6 июня российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески. Боевых потерь среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/535294684133735/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения ООС на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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