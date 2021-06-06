В Украине за сутки подтвердили менее тысячи случаев COVID-19

Среди заболевших 28 медиков и 50 детей.

Умерло за сутки 42 человека, выздоровело 4516 пациентов, госпитализированы 994 заболевших.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2 214 517 случаев COVID-19, умерло 51 182 человека, выздоровело 2 093 228 пациентов.

За сутки в Украине провели 32 269 тестов на коронавирус, из которых 16 749 – методом ПЦР, 3953 – методом ИФА, а также 11 567 экспресс-тестов на антиген. Всего за время эпидемии в стране сделали 10,3 млн ПЦР-тестов.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), Киеве (102), Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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