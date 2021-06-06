Отсутствие чётких выводов разведки по НЛО оставит у общественности больше вопросов, чем ответов

У разведсообщества США нет доказательств внеземного происхождения НЛО, однако оно не исключает этой возможности, передаёт NBC со ссылкой на анонимные источники, получившие доступ к докладу директора Национальной разведки. Как отмечается в материале, отсутствие чётких выводов по этой теме может оставить у общественности больше вопросов, чем ответов.

У разведсообщества США нет доказательств того, что эти загадочные летающие объекты — пришельцы, однако оно этого не исключает. По словам двух американских официальных лиц, доклад директора Национальной разведки, в котором изучается более чем 120 инцидентов, не позволяет сделать окончательный вывод.

За последние два десятилетия на камеры попали многие из этих инцидентов. На этих видеозаписях видно, как американские военные встречают непонятные объекты, которые, похоже, способны перемещаться со скоростью до 11 тысяч км в час, менять направление и нырять в воду, не замедляясь.

ГОЛОСА ВОЕННЫХ: Оно нырнуло.

В другом случае объект, похожий на юлу без видимой реактивной тяги летит на гиперзвуковой скорости.

Или этот белый овальный объект, описанный одним из пилотов, которые его наблюдали.



ДЭВИД ФРЭЙВОР, пилот ВМС США: В один момент он здесь, а потом (исчезает. — ИноТВ) как в фокусе.

Американские официальные лица сейчас считают, что эти объекты, скорее всего, не являются секретными технологиями США. Но они опасаются, что это могут быть передовые системы другой страны — возможно, РФ или Китая. Обе эти страны, как известно, тестируют гиперзвуковые системы.

Доклад разведки должен поступить в конгресс в этом месяце, однако без чётких выводов оно может оставить у общественности больше вопросов, чем ответов.

Дата выхода в эфир 05 июня 2021 года.