 

Минпросвещения выразило готовность рассмотреть альтернативы ЕГЭ

06.06.2021, 7:58, Новости дня
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Альтернативные ЕГЭ механизмы оценки знаний школьников должны быть объективными и независимыми, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В кулуарах ПМЭФ министр заявил, что ведомство «с удовольствием будет рассматривать и обсуждать» какой-то «другой механизм оценки», если его предложат. Однако сейчас планов заменить ЕГЭ у министерства нет, передает ТАСС.

Напомним, количество противников единого госэкзамена по-прежнему значительно превышает количество его сторонников. При этом специальные международные исследования и такие показатели, как количество победителей в международных школьных олимпиадах или количество молодых ученых, демонстрируют положительную динамику, подтверждая улучшение качество образования в России.



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