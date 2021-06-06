Минпросвещения выразило готовность рассмотреть альтернативы ЕГЭ

Альтернативные ЕГЭ механизмы оценки знаний школьников должны быть объективными и независимыми, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В кулуарах ПМЭФ министр заявил, что ведомство «с удовольствием будет рассматривать и обсуждать» какой-то «другой механизм оценки», если его предложат. Однако сейчас планов заменить ЕГЭ у министерства нет, передает ТАСС.

Напомним, количество противников единого госэкзамена по-прежнему значительно превышает количество его сторонников. При этом специальные международные исследования и такие показатели, как количество победителей в международных школьных олимпиадах или количество молодых ученых, демонстрируют положительную динамику, подтверждая улучшение качество образования в России.