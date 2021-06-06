Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов из-за COVID-19

Все страны мира должны потребовать от Китая выплатить не менее 10 трлн долларов из-за распространения коронавируса, сообщил экс-президент США Дональд Трамп.

На съезде республиканцев Северной Каролины он сказал, что государствам нужно «объединиться и выставить Китаю счет». Эти средства должны «компенсировать те убытки», которые Китай, по мнению Трампа, «причинил». Он уточнил, что 10 трлн долларов – это «нижний порог, и ущерб намного больше». Кроме того, бывший президент США предложил, чтобы все страны отказались от своих долговых обязательств перед Китаем, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

Напомним, Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Сейчас версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании.