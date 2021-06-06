 

Стало известно, где понравилось отдыхать россиянам внутри страны

06.06.2021, 7:58, Новости дня
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За последний год большинству россиян понравилось проводить отпуск на Северном Кавказе и в Крыму, свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Также в список, где россиянам понравилось отдыхать, вошли Краснодарский край (14,5%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (9,8%), Калининград и область (9%), Карелия (5,5%), Алтай (4,7%), Байкал (4,5%), Приморский край (чаще всего – Владивосток, 2,4%) и Москва (1,8%), информирует RT.

Рассказывая о планах на отпуск, 67,5% опрошенных сообщили, что собираются провести его в пределах страны. Больше половины туристов (52,4%) уже определились с направлением, а 47,6% ещё думают, куда поехать.

Всего в опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек.

Ранее опрос показал, что россияне не хотят отдыхать за рубежом даже после открытия границ.



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