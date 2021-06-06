Модель, которая считает свою фигуру идеальной поделилась снимками в полный рост (17 фото)

Стефания Феррарио — жительница Австралии. Ее параметры почти соответствуют идеалам для всех мужчин 90-60-90, ее рост составляет 173 сантиметра, грудь 98, талия 69 и бедра 98 , и вы не поверите… она модель!

Стефания работает моделью плюс сайз и пропагандирует любовь к своему телу!

Девушке всего 24 года, а она уже заполучила свою популярность в модельном бизнесе. Чаще всего Стефания рекламирует нижнее белье и купальники, а еще она ломает стереотипы о том, что модели должны быть обязательно только худыми!

#DropThePlus и #DropTheStigma — хэштеги, которые Стефания использует почти под каждым своим постом!

Как говорит сама Стефания: «Моя профессия- модель».

С 2016 года течение боди-позитив, которое призывает любить свое тело, каких бы размеров оно ни было, стало всемирно популярным. Именно поэтому интерес мирового интернет-сообщества теперь прикован не к худосочным вешалкам, а к так называемым моделям размера плюс.

Не так давно мир узнал еще об одной из таких аппетитных барышень — модели Стефании Феррарио. Эта 23-летняя знойная красотка живет в Австралии и своими фотографиями в пух и прах разбивает устоявшееся мнение о том, как должно выглядеть женское тело.

Чаще всего Стефания снимается в откровенном нижнем белье, которое как нельзя лучше подчеркивает ее сексуальные изгибы, а свои фотографии девушка активно публикует в Инстаграм-аккаунте под хештегом #DropThePlus.

Для тех, кто не в теме, — это движение активисток, которые призывают людей перестать называть крупных манекенщиц моделями размера плюс.

Стефания уверена, что пора перестать вешать на людей какие-либо ярлыки, в том числе и позорное «модель размера плюс». «Я нахожу это ущемлением своих прав и возможностей», — делится она в многочисленных интервью.

«Я вовсе не довольна тем, что меня называют размер плюс, но я горжусь тем, что меня называют модель — это и есть моя профессия», — заявляет Стефания. По своим параметрам девушка далека от знаменитых 90–60–90, но это не мешает ей быть кумиром десятков тысяч мужчин по всему миру.

По своим параметрам девушка далека от знаменитых 90–60–90, но это не мешает ей быть кумиром десятков тысяч мужчин по всему миру.

Рост манекенщицы 173 см, при этом ее параметры 98–69–99. Надеемся, ее пример заставит пересмотреть традиционные стандарты красоты.

Наша редакция считает, что ее тело великолепно. Посмотри на сексуальные формы девушки и убедись сам!

Некоторые любуются пышными моделями, другие же откровенно их не воспринимают. Мы же считаем, что на подиуме место как худощавым красоткам, так и пышным дамам.

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