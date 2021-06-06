Губерниев осудил Слуцкого за шпильку в адрес Канделаки

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера ФК «Рубин» Леонида Слуцкого, который припомнил ошибку генерального продюсера канала «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Губерниев попросил «передать Леониду Слуцкому, что у нас на телевидении не принято обсуждать коллег», «особенно в прямом эфире» и «на федеральном канале». «Есть этика в нашей профессии! Как тренерская этика внутри цеха есть! Леонид Слуцкий, комментируя футбол, немного поплыл», – приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Во время репортажа о матче РФ – Болгария Слуцкий заявил, что Филиппу Киркорову «простительно» перепутать «Фернандеса с Оздоевым», так как он певец. «Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да», – добавил Слуцкий. Видимо, речь шла о том, как в 2019 году Канделаки, поздравляя сборную России, призвала поаплодировать иранцу Сердару Азмуну – позднее она призналась, что перепутала Азмуна с Магомедом Оздоевым.

Напомним, сборная РФ по футболу победила команду Болгарии со счетом 1:0 в последнем товарищеском матче перед началом Евро-2020. Народный артист РФ Филипп Киркоров исполнил гимн РФ перед матчем.