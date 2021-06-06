Глава Европарламента призвал принять балканские страны в ЕС

Расширение ЕС за счет балканских стран принесет огромные выгоды как Западным Балканам, так и Европе в целом, сообщил спикер Европарламента Давид Сассоли.

Он назвал возможное расширение ЕС «позитивным проектом мира и процветания», отметив, что срок присоединения государств региона зависит от их соответствия критериям ЕС. Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены сроки вступления, передает ТАСС со ссылкой на Funke.