 

Глава Европарламента призвал принять балканские страны в ЕС

06.06.2021, 7:00, Новости дня
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Расширение ЕС за счет балканских стран принесет огромные выгоды как Западным Балканам, так и Европе в целом, сообщил спикер Европарламента Давид Сассоли.

Он назвал возможное расширение ЕС «позитивным проектом мира и процветания», отметив, что срок присоединения государств региона зависит от их соответствия критериям ЕС. Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены сроки вступления, передает ТАСС со ссылкой на Funke.



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