 

Бишкек и Душанбе решили ставший причиной обострения на границе вопрос

06.06.2021, 6:02, Новости дня
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Глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе после 3 июня.

«Сегодняшние переговоры завершились в 13:00 (10.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) по бишкекскому времени, вопрос решен положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов, который скоро опубликуем», – сообщил глава спецслужб,

Как подчеркнул Ташиев, также принято решение об отводе киргизских войск от границы и возвращении эвакуированных накануне жителей приграничных сел в их дома.

По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы.

Напомним, 28 апреля между Киргизией и Таджикистаном случился новый виток обострения конфликта. Между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Днем позже Бишкек и Душанбе также договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Президент РФ Владимир Путин предложил посредничество в разрешении конфликта. 3 мая Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии госграницы.



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